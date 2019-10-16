Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, organlarıyla başka hastalara can verdi. Yürekleri yakan olay, KKTC'de meydana geldi. Aydın Kuşadası'nda yaşayan Kardelen Çetin, daha 22'sindeydi. İngilizce eğitimi almak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi'ne gitti. Geçtiğimiz hafta okulun bahçesinde fenalaşan Kardelen, arkadaşlarının gözlerinin önünde komaya girdi. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç kız, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Çetin ailesi, Kardelen'in organlarını bağışlamaya karar verdi. Genç kızın göz retinası, kalp, ciğer, böbrek ve midesinin organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi.
- Yaşam
- 16.10.2019
- Gazete
Kalpten bağış
Kardelen Çetin, daha 22 yaşındaydı. Öğrenim gördüğü üniversitede beyin kanaması geçiren genç kız, hayata tutunamadı. Kalbi, böbreği, midesi ve karaciğeri ile başka hastaları yaşama bağladı.
- Bunu yapması için sadece bir ağaç gövdesi yetti! Görenlerin ağzı açık kaldı...
- Dünyanın en çirkin gelini son haliyle şaşkına çevirdi!
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