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Kalpten bağış

, daha 22 yaşındaydı. Öğrenim gördüğü üniversitede beyin kanaması geçiren , hayata tutunamadı. Kalbi, böbreği, midesi ve karaciğeri ile başka hastaları yaşama bağladı.

Kalpten bağış
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, organlarıyla başka hastalara can verdi. Yürekleri yakan olay, 'de meydana geldi. 'nda yaşayan Kardelen Çetin, daha 22'sindeydi. İngilizce eğitimi almak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 'ne gitti. Geçtiğimiz hafta okulun bahçesinde fenalaşan Kardelen, arkadaşlarının gözlerinin önünde komaya girdi. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan , tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Çetin ailesi, Kardelen'in organlarını bağışlamaya karar verdi. Genç kızın göz retinası, kalp, ciğer, böbrek ve midesinin organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi.

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