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  • 16.10.2019 01:36
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 01:36

'da feci ! 2 kişi hayatını kaybetti

'nın Kadınhanı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

, saat 22.10 sıralarında - karayolunun Kadınhanı kavşağında meydana geldi. yönetimindeki 45 ABD 588 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle başında kask bulunmayan ve , motosikletten yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Dönmez olay yerinde, Mehmet Kuş ise kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ercan Demir gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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