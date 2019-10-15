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  • 15.10.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:02

Son dakika: Otoyolu'nda feci

Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı. da yaralanan olmazken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nda feci kaza

Otoyolu Gişeler sapağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, Mehmet Kurt 34 RB 1246 plakalı otomobiliyle sapağa girmekten vazgeçip Edirne istikametine devam etmek isteyince arkadan gelen Hamit Kaya yönetimindeki 59 SBE762 plakalı kamyon duramayarak önündeki araca çarptı.



Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şerit verdi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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