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  • 15.10.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 18:19

Son dakika: 'da korkutan deprem! 15 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Son dakika haberine göre ve 'nden yapılan açıklamaya göre 'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

O ilimizde korkutan deprem!

ve 'nden yapılan açıklamaya göre 'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.10.15 17:57:24 42.0572 43.1008 5.4 -.- 4.1 4.1 TURKGOZU-POSOF (ARDAHAN) İlksel
2019.10.15 17:10:42 41.0480 29.3243 0.0 -.- 1.4 -.- KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL) İlksel
2019.10.15 16:15:57 40.8428 31.7933 0.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel
2019.10.15 16:09:26 36.7608 27.8615 7.4 -.- 2.2 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2019.10.15 16:04:02 39.0642 31.5950 7.4 -.- 2.0 -.- KALDIRIMKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2019.10.15 15:58:33 37.6612 29.3123 0.0 -.- 1.0 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2019.10.15 15:40:28 36.7695 27.8568 4.5 -.- 1.6 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2019.10.15 15:38:55 38.7192 33.7923 10.7 -.- 2.0 -.- AHIRLI-AGACOREN (AKSARAY) İlksel
2019.10.15 15:34:35 40.7393 27.3813 9.5 -.- 2.2 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.10.15 15:23:44 40.8578 28.2785 10.7 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.15 15:07:49 41.1328 29.5232 0.0 -.- 0.8 -.- SATMAZLI-SILE (ISTANBUL) İlksel
2019.10.15 15:07:28 38.1812 28.0958 12.4 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2019.10.15 14:20:33 40.1572 25.1053 8.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.15 13:00:03 39.2448 29.3410 0.0 -.- 1.5 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

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