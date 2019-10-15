Çok güzel 'Harekat'lar

Mehmetçik, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için sınır ötesine geçti. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı, başarıyla sürerken, 82 milyon harekata tam destek verdi. Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda doktor ve hemşire Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için Sağlık Bakanlığı'na dilekçe verdi. Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde aralarında şehit kızının da bulunduğu 100'ü aşkın sağlık çalışanı, harekat bölgesine gitmek için hazırladıkları dilekçeyi askerlik şubesine teslim etti. 4 çocuk annesi şehit kızı Fatma Mücahitoğlu, babasının 1979'da şehit olduğunu söyledi. Mücahitoğlu, "Ben de babam gibi bu vatana kanımı feda etmeye varım" dedi.
GURBETTEN MEHMETÇİK'E MEKTUP
Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin kızı olan 9 yaşındaki Ecrin İnam, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral vermek için mektup yazdı. Kahraman askerlerimiz için dua eden İnam, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Sizleri gördüm televizyonda. Sanki düğüne gider gibi gidiyordunuz cepheye. Hani vardı ya üç yaşında bir çocuk Afrin'de şöyle demişti düşmana; 'Sizi Allah'a şikayet edeceğim.' Anladım ki, o çocuk şikayet etmiş Allah'a, Allah da sizi yollamış intikam almaya. Bir daha çocuklar ölmesin, bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin, anneler ağlamasın, barış gelsin tüm dünyaya. Allah sizleri korusun."
Ecrin, mektubunu harekata katılan askerlere ulaştırılmak üzere Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdi.
GURBETTEN MEHMETÇİK'E MEKTUP
Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin kızı olan 9 yaşındaki Ecrin İnam, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral vermek için mektup yazdı. Kahraman askerlerimiz için dua eden İnam, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Sizleri gördüm televizyonda. Sanki düğüne gider gibi gidiyordunuz cepheye. Hani vardı ya üç yaşında bir çocuk Afrin'de şöyle demişti düşmana; 'Sizi Allah'a şikayet edeceğim.' Anladım ki, o çocuk şikayet etmiş Allah'a, Allah da sizi yollamış intikam almaya. Bir daha çocuklar ölmesin, bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin, anneler ağlamasın, barış gelsin tüm dünyaya. Allah sizleri korusun."
Ecrin, mektubunu harekata katılan askerlere ulaştırılmak üzere Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdi.
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