Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.10.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 19:25

'da işe başladığı gün patronunu gasp etti

'da, pansiyon sahibi , yardıma ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine işe aldığı S.B. tarafından gasp edildi. Aktaş'ın durumu polis bildirmesi üzerine güvenlik kameralarından eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşe başladığı gün patronunu gasp etti

'da bu sabah işe başladığı pansiyonun sahibinden bıçak zoruyla bin 150 lira gasbederek kaçtığı iddia edilen zanlı için polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesindeki bir pansiyonda bu sabah işe başlayan S.B (36), iş yeri sahibi 'ın bin 150 lirasını bıçak zoruyla alarak kaçtı.

Aktaş'ın durumu polis bildirmesi üzerine güvenlik kameralarından eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAntalya'da işe başladığı gün patronunu gasp etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri