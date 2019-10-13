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Prof. Dr. : Zeytinyağı altındır

Prof. Dr. , 'in 'nde düzenlenen 8. ve 'na katıldı. Karatay, zeytinyağını ‘altın’ olarak nitelendirdi ve ekledi: Zeytinyağı kullanımı artarsa hiçbir hastalık kalmaz...

Zeytinyağı altındır
Prof. Dr. , 'in 'nde düzenlenen 8. ve 'na katıldı. Zeytinyağnıın sağlığa olan faydalarına dikkat çekti:

"Zeytinyağı altındır, bunun değerini iyi bilin. Hakiki soğuk sıkım zeytinyağı kanı sulandırır. Zeytin ve zeytinyağı sağlık kaynağıdır, i önler ve kanser hücrelerini öldürür. Zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler, hiçbir hastalık kalmaz. Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür."

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