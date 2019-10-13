Prof. Dr. Canan Karatay, Mersin'in Mut İlçesi'nde düzenlenen 8. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'na katıldı. Zeytinyağnıın sağlığa olan faydalarına dikkat çekti:
"Zeytinyağı altındır, bunun değerini iyi bilin. Hakiki soğuk sıkım zeytinyağı kanı sulandırır. Zeytin ve zeytinyağı sağlık kaynağıdır, kanseri önler ve kanser hücrelerini öldürür. Zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler, hiçbir hastalık kalmaz. Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür."
"Zeytinyağı altındır, bunun değerini iyi bilin. Hakiki soğuk sıkım zeytinyağı kanı sulandırır. Zeytin ve zeytinyağı sağlık kaynağıdır, kanseri önler ve kanser hücrelerini öldürür. Zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler, hiçbir hastalık kalmaz. Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür."
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