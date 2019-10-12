Ölen doktor öldüren doktor

Türkiye, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti tartışırken, dün bir doktor meslektaşını bıçakladı. Cinayet, İstanbul'daki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde dün sabah yaşandı. Asistan doktor Yavuz Sümter'in (29) hastanede nöbeti vard Sümter, saat 05:00'da nöbeti olan diğer doktor Kaan Erol (26) ile doktor odasında karşılaştı. Erol, Sümter'i kendisinden az çalışmakla ve az hasta bakmakla suçladı. Bunun üzerine kavga çıktı.
Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Erol'u 40 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, kurtarılamadı. Sümter gözaltına alındı. Katil doktorun odasında kanlı bıçağının yanı sıra bir satırın da bulunduğu açıklandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sümter, "canavarca hisle" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından tutuklandı.
Kaan Erol cinayeti, tıp dünyasını yasa boğdu.
MUSTAFA KAYA
Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Erol'u 40 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, kurtarılamadı. Sümter gözaltına alındı. Katil doktorun odasında kanlı bıçağının yanı sıra bir satırın da bulunduğu açıklandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sümter, "canavarca hisle" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından tutuklandı.
Kaan Erol cinayeti, tıp dünyasını yasa boğdu.
MUSTAFA KAYA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.