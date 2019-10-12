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  • 12.10.2019 08:14
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 12:04

12 Ekim Cornetto sorgulama! 2019 Algida ?

Cornetto Mini Cooper çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Algida Cornetto nın 12 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Merakla beklenen sonuçlar belli oldu. Çekilişe katılan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırıyor. Peki, 2019 Algida ? İşte sorgulama...

Cornetto Mini Cooper çekilişi kim kazandı?

Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Cornetto Mini Cooper çekilişi 7 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Kazananın belirlendiği çekilişin ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyordu. Algida tarafından yapılan açıklamada, çekiliş sonuçlarının 12 Ekim'de duyurulacağı bildirildi. Sonuçlar kamuoyuna duyuruldu. Peki, 2019 Algida Cornetto Mini Cooper kim kazandı? İşte Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

CORNETTO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KİM KAZANDI?

Cornetto çekilişinde 3 kişiye Mini Cooper 5 Kapı 2019 model otomobil hediye edilecek. Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulan sonuçlara göre kazanan isimler belli oldu.

Kazananların isimleri için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

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