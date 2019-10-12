Köpek balığına tekmeye ceza

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında ağlara takılan 4 metre boyundaki köpek balığına balıkçılar tarafından şiddet uygulandı.
'Nurban Reis' isimli teknede köpek balığına tekme atan B.S.'ye 773 lira para cezası kesildi.
TEKLA İZMİR'DE İYİLEŞTİ
Gürcistanlı Tekla Nachkebia'ya (14), 3 yıl önce hem akut lenfoblastik lösemi (ALL) hem de akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Aile, kızlarının hastalığı üzerine İzmir'e geldi.
3 yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotolojisi Bölümü'nde tedavi gören Tekla sağlığına kavuştu.
SAHTEKAR YAKALANDI
Kocaeli'de kendisini 'Evliya', 'Mümin' olarak tanıtıp Allah ile direkt görüştüğünü iddia ederek vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, alan ve 'Rafet Efendi' kod adlı Ş.Ö. ve çete üyesi 8 kişi adliyeye sevk edildi.
O ZORBA TUTUKLANDI
İstanbul Beykoz'da A.M.S, aile sağlık merkezine giderek yanında olmayan çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. S. karşı çıkan tıbbi sekreter ve hasta yakınını yumrukladı. Zanlı tutuklandı.
'PES'TİVAL!
İzmir'de bir büfe sahibi, çocuklar için yardım festivali düzenledi. Diğer esnaflar saldırıya geçti. O anlar kameralara kaydedildi
İyilik yapmak isteyen büfeci ölümden döndü. Olay dün İzmir'de yaşandı. Büfe sahibi Hüseyin Bal (28), dezavantajlı çocuklara kitap, kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı için festival düzenledi. Market sahiplerinden M.D. ile kardeşi E.D. yanlarındaki 10 kişi ile Bal'a saldırdı.
Talihsiz adam darp edilirken, çalışanı Celal Demir sırtından bıçaklandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
Celal Demir
ŞÜPHELİ ÖLÜM
24 yaşındaki Mert Çokluk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) matematik bölümünden derece ile mezun oldu. Master yapmak üzere geçen yıl Almanya'ya gitti. 5 Ekim'de bir tren istasyonunda ölü bulundu. Çiftçilik yapan baba Bekir Çokluk, oğlunun ölüm haberi ile yıkıldı. Mert Çokluk'un neden öldüğü ile ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
SAHTE ÖĞRETMENE 15 YIL
Zonguldak'ta okul müdürü olarak görev yapan İsmail Y. için müfettişler, diplomasının sahte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sahte öğretmen hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşma, tazminat davalarının sonuçları nedeniyle ertelendi.
'OTO'ŞOK
Bartın'da bir otomobil dün ırmağa düştü. Sedat Bayrak, aracının yerinde olmadığını fark edince büyük şok yaşadı. Bayrak, "Kalabalığı gördüm ve geldim. Aracın ırmağa düştüğünü de burada öğrendim" dedi.
'Nurban Reis' isimli teknede köpek balığına tekme atan B.S.'ye 773 lira para cezası kesildi.
TEKLA İZMİR'DE İYİLEŞTİ
Gürcistanlı Tekla Nachkebia'ya (14), 3 yıl önce hem akut lenfoblastik lösemi (ALL) hem de akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Aile, kızlarının hastalığı üzerine İzmir'e geldi.
3 yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotolojisi Bölümü'nde tedavi gören Tekla sağlığına kavuştu.
SAHTEKAR YAKALANDI
Kocaeli'de kendisini 'Evliya', 'Mümin' olarak tanıtıp Allah ile direkt görüştüğünü iddia ederek vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, alan ve 'Rafet Efendi' kod adlı Ş.Ö. ve çete üyesi 8 kişi adliyeye sevk edildi.
O ZORBA TUTUKLANDI
İstanbul Beykoz'da A.M.S, aile sağlık merkezine giderek yanında olmayan çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. S. karşı çıkan tıbbi sekreter ve hasta yakınını yumrukladı. Zanlı tutuklandı.
'PES'TİVAL!
İzmir'de bir büfe sahibi, çocuklar için yardım festivali düzenledi. Diğer esnaflar saldırıya geçti. O anlar kameralara kaydedildi
İyilik yapmak isteyen büfeci ölümden döndü. Olay dün İzmir'de yaşandı. Büfe sahibi Hüseyin Bal (28), dezavantajlı çocuklara kitap, kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı için festival düzenledi. Market sahiplerinden M.D. ile kardeşi E.D. yanlarındaki 10 kişi ile Bal'a saldırdı.
Talihsiz adam darp edilirken, çalışanı Celal Demir sırtından bıçaklandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
Celal Demir
ŞÜPHELİ ÖLÜM
24 yaşındaki Mert Çokluk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) matematik bölümünden derece ile mezun oldu. Master yapmak üzere geçen yıl Almanya'ya gitti. 5 Ekim'de bir tren istasyonunda ölü bulundu. Çiftçilik yapan baba Bekir Çokluk, oğlunun ölüm haberi ile yıkıldı. Mert Çokluk'un neden öldüğü ile ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
SAHTE ÖĞRETMENE 15 YIL
Zonguldak'ta okul müdürü olarak görev yapan İsmail Y. için müfettişler, diplomasının sahte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sahte öğretmen hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşma, tazminat davalarının sonuçları nedeniyle ertelendi.
'OTO'ŞOK
Bartın'da bir otomobil dün ırmağa düştü. Sedat Bayrak, aracının yerinde olmadığını fark edince büyük şok yaşadı. Bayrak, "Kalabalığı gördüm ve geldim. Aracın ırmağa düştüğünü de burada öğrendim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.