İstanbul cuma saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz namazlar arasında olan cuma namazı, öğle vakti cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Ekim ayının ikinci cuması için camiler hazırlandı. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 11 Ekim İstanbul cuma vakti...

İSTANBUL CUMA SAATİ (11 EKİM 2019)

Diyanet'in namaz vakitlerinde yer alan bilgiye göre, 11 Ekim'de İstanbul'da cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.