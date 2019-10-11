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  • 11.10.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 09:56

Cuma vakti: 11 Ekim İstanbul'da cuma namazı saati kaçta? Diyanet İstanbul namaz vakitleri

11 Ekim cuma vakti saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri sayfasında, yer alıyor. İslam alemi tarafından öğle vakti cuma namazı eda edilecek. Peki, İstanbul cuma vakti kaçta? İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'in namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, 11 Ekim İstanbul cuma namazı saati...

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul cuma saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz namazlar arasında olan cuma namazı, öğle vakti cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Ekim ayının ikinci cuması için camiler hazırlandı. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 11 Ekim İstanbul cuma vakti...

İSTANBUL CUMA SAATİ (11 EKİM 2019)

Diyanet'in namaz vakitlerinde yer alan bilgiye göre, 11 Ekim'de İstanbul'da cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

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