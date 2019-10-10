Vapurdaki sapık serbest kaldı!

Vapurdaki sapık salıverildi. Olay önceki gün Karaköy-Kadıköy vapurunda meydana geldi. Rıza E. vapurda mastürbasyon yaptı. Hukukçu Zeliha Milli, iğrenç anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülere tepki yağdı. Şüpheli, "Israrlı cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi. Olay günü 4 bira içtiğini söyleyen Rıza E., "Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Bacağım kaşınmaya başladı, ben de kaşındım. Art niyetim de yoktur" dedi. Mahkeme, şüpheliyi serbest bıraktı.



YİNE KOCA TERÖRÜ

Kayseri'de Mehmet D. (32) ile eşi Gizem Vural D. (27) tartışmaya başladı. Silahını çeken D, eşini öldürdü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı, polisi telefonla arayarak cinayet işlediğini söyledi. Ekipler D.'yi yakalamak için operasyon başlattı.

1.7 MİLYON LİRA DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 792 bin lira devretti.

5 bilenler 4.107'şer lira, 4+1 bilenler 533'er lira, 4 bilenler 50'şer lira, 3+1 bilenler 29'ar lira, 3 bilenler 4'er lira, 2+1 bilenler 7'şer lira, 1+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

Şans topu sonuçları: 3, 14, 31, 11, 28 + 1

11 MİLYON DEVRETTİ

6 Bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 785'er lira, 4 bilenler 93'er lira, 3 bilenler ise 13'er lira alacak.

Sayısal loto sonuçları: 4, 42, 22, 30, 46, 37