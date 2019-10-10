İşkenceci babasının şiddetine maruz kalmıştı! O kız konuştu: Annem için üniversiteye gitmedim

İşkenceci baba tutuklandı. Genç kız ve annesi, devlet korumasına alındı. İstanbul Beyoğlu'da kızı Tuğba A.'yı (19) öldüresiye döven Muzaffer A. tutuklandı. TAKVİM'E konuşan genç kız, "Annemin tam teşekkülü bir hastanede fizik tedavi alması gerekiyor. Tek başıma bakımını yapıyorum. Anneme bakabilmek için üniversiteye gitmedim"dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri dün sabah anneyi ziyaret ederek bakımını yaptıktan sonra evden ayrıldı.



DEVLET SAHİP ÇIKTI



Gözaltına alınan Muzaffer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi

MUSTAFA KAYA - YUNUS EMRE KAVAK