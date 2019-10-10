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İşkenceci babasının şiddetine maruz kalmıştı! O kız konuştu: Annem için üniversiteye gitmedim

'da kızı Tuğba A.'yı (19) öldüresiye döven işkenceci baba Muzaffer A. tutuklandı.Tuba yaşadıklarını ’e anlattı: Annem için okula gitmedim...

Annem için!

İşkenceci baba tutuklandı. ve annesi, devlet korumasına alındı. 'da kızı Tuğba A.'yı (19) öldüresiye döven Muzaffer A. tutuklandı. TAKVİM'E konuşan genç kız, "Annemin tam teşekkülü bir hastanede fizik tedavi alması gerekiyor. Tek başıma bakımını yapıyorum. Anneme bakabilmek için üniversiteye gitmedim"dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri dün sabah anneyi ziyaret ederek bakımını yaptıktan sonra evden ayrıldı.


DEVLET SAHİP ÇIKTI


Gözaltına alınan Muzaffer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi

MUSTAFA KAYA - YUNUS EMRE KAVAK

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