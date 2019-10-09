Bugün bayilerden Şans Topu oynayan on binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçları hakkında yapılacak açıklamayı yakından takip edenlerin heyecanlı bekleyişi son buldu. 9 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte haftanın merakla beklenen sonuçları...

2 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 3 - 11 - 14 - 28 - 31 ve +1