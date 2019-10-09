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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 21:50

MPİ 9 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı! Geçen hafta 858 bin 870 liralık ikramiye devretti

2 Ekim Çarşamba günü saat 21.15'te yapılan çekilişlerde 858 bin 870 liralık ikramiye bu hafta devretmişti. Bu nedenle bugün bayilerden oynayan vatandaşlar büyük bir heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Haftanın sonuçları saat 21.15'te mpi.gov.tr'den yapılan canlı yayınla açıklandı. Peki, çekilişlere göre hangi numaralar ikramiye sahibi oldu? İşte MPİ 9 Ekim ...

9 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Bugün bayilerden Şans Topu oynayan on binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçları hakkında yapılacak açıklamayı yakından takip edenlerin heyecanlı bekleyişi son buldu. 9 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte haftanın merakla beklenen sonuçları...

2 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 3 - 11 - 14 - 28 - 31 ve +1

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