Bugün bayilerden Şans Topu oynayan on binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçları hakkında yapılacak açıklamayı yakından takip edenlerin heyecanlı bekleyişi son buldu. 9 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte haftanın merakla beklenen sonuçları...
2 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu sonucu: 3 - 11 - 14 - 28 - 31 ve +1
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