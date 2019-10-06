Çocuğu göstermeyen velayeti kaybeder

Eşim, son altı aydır çocuğumu göstermiyor. Yasal olarak hakkımı kullanamıyorum. Dava açarsam bir çözüm olur mu?
Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu, mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi, çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa; velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz..
Bir telefon şirketinden aldığım telefon replika (kopya) çıktı. Dava açmak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim?
Aldığınız telefon replika çıktıysa burada basit bir ayıp değil, Türk Ceza Kanunu gereği diğer unsurları da varsa dolandırıcılık suçu gündeme gelebilir. Bu konuda suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Telefonunuzu değiştirmek ve iade ederek paranızı almak şeklinde seçimlik haklarınız vardır. İl veya İlçe tüketici hakem heyetine başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini sağlayabilirsiniz.
Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu, mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi, çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa; velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz..
Bir telefon şirketinden aldığım telefon replika (kopya) çıktı. Dava açmak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim?
Aldığınız telefon replika çıktıysa burada basit bir ayıp değil, Türk Ceza Kanunu gereği diğer unsurları da varsa dolandırıcılık suçu gündeme gelebilir. Bu konuda suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Telefonunuzu değiştirmek ve iade ederek paranızı almak şeklinde seçimlik haklarınız vardır. İl veya İlçe tüketici hakem heyetine başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini sağlayabilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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