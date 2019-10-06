Çocuğu göstermeyen velayeti kaybeder

Eşinizin sizeçocuğunuzugöstermemesivelayet hakkınınkötüyekullanılmasıdır.Çocuğunuzu,mahkemeninkişisel ilişki tesisiiçin belirlediğigünlerde icrakanalı ile teslimalabilirsiniz. Eşinizinbu davranışınadevam etmesi, çocuğusize göstermemesi,çocuğun velayetinindeğiştirilmesine sebepolabilir. Eşinizi bukonuda uyarın, velayetkonusunda talebinizvarsa; velayet hakkınındeğiştirilmesi davasıaçabilir, çocuğunuzunyüksek menfaatinede uygun düşmesihalinde çocuğunuzunvelayetini alabilirsiniz..Aldığınız telefonreplika çıktıysa buradabasit bir ayıp değil,gereği diğer unsurlarıda varsa dolandırıcılıksuçu gündemegelebilir. Bu konudasuç duyurusundabulunabilirsiniz.Telefonunuzudeğiştirmek ve iadeederek paranızı almakşeklinde seçimlikhaklarınız vardır.İl veya İlçe tüketicihakem heyetinebaşvurarak talebinizdoğrultusundakarar verilmesinisağlayabilirsiniz.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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