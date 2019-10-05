Öğretmenler Günü ne zaman? Yurt genelinde okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan ve öğretmenlerin öneminin vurgulandığı Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kaldı. Ekim ayına girmemiz ile birlikte öğrenciler 'Öğretmenler Günü ne zaman' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğretmenine hediye almak isteyen öğrenciler, erkenden hediye arayışına başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2019 Öğretmenler Günü hangi gündür? İşte Öğretmenler Günü tarihçesi...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazar gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul gördüğü gündür.