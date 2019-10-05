Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.10.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 18:05

Aydın'da tüyler ürperten olay! Babasına dehşeti yaşattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur S. (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S.'nin (50) penisini keserek kaçtı.

Tüyler ürperten olay! Babasına dehşeti yaşattı

Olay, bugün sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı. İddiaya göre, Onur S. babasına ait arsayı satıp, parasını almak istedi.

Bu nedenle de babasıyla tartıştı. Onur S., tartışma sırasında cebinden çıkardığı bıçakla babasının penisini kesip, otomobille kaçtı.

Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, cinsel organı kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi.

Polis, olaydan sonra kaçan Onur S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAydın'da tüyler ürperten olay! Babasına dehşeti yaşattı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri