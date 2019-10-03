Olay, saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokak ortasında karşılaştığı Ertuğrul K. ile tartışmaya başladı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokak ortasında karşılaştığı Ertuğrul K. ile tartışmaya başladı.
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