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  • 03.10.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 19:34

Uşak'ta öldürülüp ziynet eşyaları çalındı! Katili en yakını çıktı

Uşak'ta babaannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı. Uşak'a getirilen ve emniyetteki sorgusunda i işlediğini itiraf ettiği belirtilen A.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fadime B'den (71) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinde, kadının boynunda izler fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, bazı çekmecelerin karıştırıldığını da tespit edince cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kadının yakınlarını dinleyen ekipler, lise öğrencisi torunu A.B'nin (18) şehir dışında olduğu bilgisini aldı.

A.B'nin 'in Bornova ilçesinde bir pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi, Fadime B'ye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakaladı.

Uşak'a getirilen ve emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtilen A.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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