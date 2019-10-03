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  • 03.10.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 19:31

'den son dakika yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

'den son dakika yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Edirne, ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne çevresinde yağışın kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Edirne, ve Tekirdağ'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava yarın az bulutlu ve açık olacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne çevresinde yağışın kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın bu akşam genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette, kıyıları ile 'nun güneydoğusunda kuvvetli, yarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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