Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.10.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 09:28

Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı

'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, park halindeki otomobillere çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada aralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı

'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKontrolden çıkan araç dehşet saçtı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri