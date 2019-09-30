Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.10.2019 07:39
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 07:39

tarih verdi! Kuvvetli sağanak geliyor... 1 Ekim 2019

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan tahminlere göre yurt genelinde cuma gününe kadar güneşli havanın etkili olacağı bildirildi. Özellikle cuma akşam saatlerinden sonra ise yurdun büyük bir bölümünün sağanak yağış etkisi altına gireceği açıklandı. İşte 1 Ekim 2019 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji tarih verdi! Kuvvetli sağanak geliyor... 1 Ekim 2019 hava durumu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri