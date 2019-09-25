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  • 25.09.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 22:49

Yer: ... Tuvalet parası eksik çıkınca kan aktı

’da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

50 kuruş için kan aktı!

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı'nda bulunan Bey Camii'nin avlusundaki umumi tuvalete giden 36 yaşındaki B.S., iddiaya göre çıkışta parası yetişmediği için tuvalet parasını eksik ödedi.

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Bunun üzerine B.S. ile tuvalet bekçisi 62 yaşındaki V.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S.'nin boğazını kesti. Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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