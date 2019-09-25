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  • 25.09.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 23:54

'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ayrıca, şahısların üzerinde bulunan ve kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen farklı markalardaki 3 akıllı telefona el konuldu.

Kastamonu'da kaçak kazıya suçüstü!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesine bağlı Teke köyünde, izinsiz kültür ve tabiat varlığı kazısı yapıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda S.Ş, K.Ç. ve N.I, suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapılan alanda, 3 metre uzunluğunda altın arama çubuğu, kazma, kürek, manivela ve pet şişe içerisinde benzin ele geçirildi.

Ayrıca, şahısların üzerinde bulunan ve kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen farklı markalardaki 3 akıllı telefona el konuldu.

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