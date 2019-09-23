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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 07:26

'den son dakika sel uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! 24 Eylül 2019

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteoroloji'nin yayınladığı tahminlere göre akşam saatlerinden sonra Ege ve Marmara'nın güneyi için "kuvvetli sağanak yağış" uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Eylül 2019 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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