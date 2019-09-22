Hava durumu tahminleri, haftanın son gününde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere pek çok il için uyarıda bulundu. Eylül ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde sıcaklıklarda kademeli olarak düşüş yaşanıyor. Meteoroloji yaptığı uyarıda oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.