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  • 22.09.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 20:26

'de akıllara durgunluk veren olay! Çaldıkları şeyi öğrenince şoke olacaksınız

'in ilçesinde, Ilıca yolu üzerindeki eski bir benzinlikte bulunan tekneyi çekiciye yüklerken, Çeşme ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişiden biri tutuklanırken, 2 zanlı da şartıyla serbest kaldı.

Yok artık! Çaldıkları şeyi öğrenince şoke olacaksınız

Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbarı değerlendiren ekipleri, dün saat 23.45 sıralarında, 6.20 metre boyunda ve üzerinde 115 beygirlik motor takılı tekneyi çekiciye yüklemeye çalışan 3 kişiden teknenin ruhsatını istedi.

Çeşitli suçlardan birçok kaydı bulunan O.A. (26), E.L. (25) ve M.C.S. (29) adlı zanlılar, polis ekiplerine teknenin ruhsatını ibraz edemedi. Polis ekiplerince zanlılara suçüstü yakalama işlemi yapılırken, tekne sahibinin S.A. olduğu tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı, yapılan işlemlerinin ardından Adliyesi'ne çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından yargılanan zanlılardan O.A. tutuklanırken, E.L. ve M.C.S. şartı ile serbest kaldı.

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