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  • 21.09.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 22:34

İstanbullular dikkat: Pazar günü bu yollar kapalı olacak

nedeniyle İstanbul'da bazı yollar pazar günü toplu taşıma araçları dışındaki araçlara 10.00-13.00 saatleri arasında kapalı olacak.

İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu işbirliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü 'nde sahil yolu Şişecam Fabrikası ışıklarından Yalıköy'e kadar 10.00-13.00 saatleri arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.

UKOME kararıyla ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak olan güzergah şu şekilde:

Paşabahçe Saip Molla Caddesi, Paşabahçe Cam Fabrikası trafik ışıklarından başlayarak,
Kelle İbrahim Caddesi,
Fevzi Paşa Caddesi,
Ahmet Mithat Caddesi,
Çayır Caddesi Doğu Kapısı Caddesi yol ayrımına kadar 10.00-13.00 arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.

Sürücülerin bu saatler arasında gecikme yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.

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