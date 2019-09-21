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  • 21.09.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 22:11

'de anne, baba ve iki kardeşini katletmişti! Şoke eden detaylar ortaya çıktı

'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini katlettikten sonra yakalanan (24) poliste verdiği ifadesinde katliamı tüm detayları ile anlattı.

Arnavutköy'deki katliamda şoke eden detaylar!

İstanbul, Arnavutköy'de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini öldüren Veysel Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.

"BENİ DIŞLADIKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜM"
Cinayet Büro Amirliğine getirilerek olayla ilgili ifadesine başvurulan Veysel Aydın işlediği cinayetleri büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Aydın'ın bir hastanede özel güvenlik olarak çalıştığı kaydedildi.

Poliste verdiği ifadesinde ailesiyle arasının uzun süredir bozuk olduğunu anlatan Veysel Aydın'ın, "Ben 5-6 yaşındayken babam cezaevine girdi. Bir süre sonra annem başka bir adamla yaşamaya başladı.

Ben hayatım boyunca hep onlar tarafından dışlandım. Bu yüzden evde sürekli kavga ediyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Beni dövmeye kalktılar" dediği öğrenildi.

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