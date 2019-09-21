İstanbul, Arnavutköy'de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini öldüren Veysel Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.

"BENİ DIŞLADIKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek olayla ilgili ifadesine başvurulan Veysel Aydın işlediği cinayetleri büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Aydın'ın bir hastanede özel güvenlik olarak çalıştığı kaydedildi.



Poliste verdiği ifadesinde ailesiyle arasının uzun süredir bozuk olduğunu anlatan Veysel Aydın'ın, "Ben 5-6 yaşındayken babam cezaevine girdi. Bir süre sonra annem başka bir adamla yaşamaya başladı.



Ben hayatım boyunca hep onlar tarafından dışlandım. Bu yüzden evde sürekli kavga ediyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Beni dövmeye kalktılar" dediği öğrenildi.