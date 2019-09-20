Ödünç araçla kaza yapılırsa

Aracımı ödünç alan bir tanıdık kaza yapmış. Hasar ücretini ödeme, diğer hukuki işlemlerle uğraşma gibi süreçlerle ben mi ilgilenmek zorundayım?
Ruhsat sahibi olan araç sahibi, aracın işletenidir ve işleten, aracın trafikte üçüncü kişilere vermiş olduğu hasar, değer kaybı, kazanç kaybı, bedeni zararlar, manevi tazminatlar gibi tüm zararlardan şoförle birlikte 3. kişilere karşı müteselsilen sorumludur. Araç sahibi iç ilişkide kaza nedeniyle üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı tüm bu zararları rücu ederek tahsil edebilir. Ayrıca trafik sigortası da şoför ve ruhsat sahibi işletenin 3. kişilere vereceği zararları teminat altına aldığından, limitleri oranında şoförün ve ruhsat sahibi işletenin zararlarını karşılayacaktır.
OKUL GIDASI LOGOSU 1 YIL ERTELENDİ
Okullarda uygulanacak okul gıdası logosu uygulaması ertelendi mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tarafından onanan okul gıdası logo uygulaması 1 yıl ertelendi. Burada amaç edilen tutum, obeziteyi önlemek, sağlıklı beslenmeye teşvik etmek adına çocukların güvenilir bir kantin/ yemekhane ortamında yemek yemesini sağlamak olacaktır. 16 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen okul gıdası logosu uygulaması 1 yıl ertelenerek 7 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Uygulama için şu an bir ceza uygulanmayacak ama bu sağlıksız beslenme devam edecek demek değildir. Okul işletmelerine tanınan bu bir yıllık süre ile beraber güzel gelişmelerin yaşanacağını umut ediyoruz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Ruhsat sahibi olan araç sahibi, aracın işletenidir ve işleten, aracın trafikte üçüncü kişilere vermiş olduğu hasar, değer kaybı, kazanç kaybı, bedeni zararlar, manevi tazminatlar gibi tüm zararlardan şoförle birlikte 3. kişilere karşı müteselsilen sorumludur. Araç sahibi iç ilişkide kaza nedeniyle üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı tüm bu zararları rücu ederek tahsil edebilir. Ayrıca trafik sigortası da şoför ve ruhsat sahibi işletenin 3. kişilere vereceği zararları teminat altına aldığından, limitleri oranında şoförün ve ruhsat sahibi işletenin zararlarını karşılayacaktır.
OKUL GIDASI LOGOSU 1 YIL ERTELENDİ
Okullarda uygulanacak okul gıdası logosu uygulaması ertelendi mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tarafından onanan okul gıdası logo uygulaması 1 yıl ertelendi. Burada amaç edilen tutum, obeziteyi önlemek, sağlıklı beslenmeye teşvik etmek adına çocukların güvenilir bir kantin/ yemekhane ortamında yemek yemesini sağlamak olacaktır. 16 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen okul gıdası logosu uygulaması 1 yıl ertelenerek 7 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Uygulama için şu an bir ceza uygulanmayacak ama bu sağlıksız beslenme devam edecek demek değildir. Okul işletmelerine tanınan bu bir yıllık süre ile beraber güzel gelişmelerin yaşanacağını umut ediyoruz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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