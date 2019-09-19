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  • 20.09.2019 00:32
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 00:32

'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

'nin Sarıoğlan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerince 'ne kaldırıldı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Cemil Çat yönetimindeki 38 EL 981 plakalı otomobil, -Sivas kara yolunun 50. kilometresindeki Sarıoğlan Kavşağı'nda, Erdinç Cırık'ın kullandığı 38 HS 058 plakalı otomobille çarpıştı.

sürücüler Çat ve Cırık ile iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ekiplerince 'ne kaldırıldı.



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