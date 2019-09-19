Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' Kaş'a demir attı

Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve Bolivya'dan getirilen özel kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora-IV', Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 1 Ağustos'ta denize indirildi. 14 metre uzunluğunda, Almanya, Bolivya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya ve ABD'den yolculuğa katılan 12 kişilik mürettebatı bulunan ve 2 bin yıl önceki denizcilik yöntemleriyle, 'Barış ve Uluslararası Anlayış İçin Yelken Açmak' sloganıyla Karadeniz'den Akdeniz'e yol alan gemi, bugün saat 17.00'de yolculuğunu tamamladı.