Ankara'da çocuk parkında dehşet! Eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi 6 yıl önce boşandığı eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay, Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ahmed Arif Parkı'nda meydana geldi.
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