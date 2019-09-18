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  • 18.09.2019 21:36
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 21:46

'da çocuk parkında dehşet! Eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı

’nın Çankaya ilçesinde bir kişi 6 yıl önce boşandığı eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı.

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