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  • 15.09.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 22:17

'da traktör devrildi: 9 yaralı

'nın Akyazı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Traktörde bulunanların 'ndan döndükleri öğrenildi.

Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Birol Karacan yönetimindeki 54 BHC 773 plakalı traktör ve arkasında takılı römork, Pazarköy Mahallesi'nde devrildi.

römorkta bulunan Sudenaz, Ömer Yağız, Ayşe, Esra, Şengül, Sevda, Ahmet Yusuf Karacan ve Asiye Odabaş ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Traktörde bulunanların 'ndan döndükleri öğrenildi.

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