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  • 15.09.2019 20:51
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 20:59

'den son dakika sağanak uyarısı

, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, , , Düzce, çevreleri ile 'un 'nda yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, , , Düzce,
çevreleri ile 'un 'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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