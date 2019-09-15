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  • 15.09.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 23:27

Kayalıklarda mahsur kalan için seferber oldular

kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Botan çayında kayalıklardan mahsur kalan kedi için piknikçiler seferber oldu. Düştüğü yerde kediyi arayan vatandaşlar kediyi bularak şehir merkezine götürüp karnını doyurup, veterinere götüreceklerini belirtti.

Herkes seferber oldu! Ve mutlu son...

'te vatandaşlar piknik yapmak için geldikleri alanda çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yi fark etti. Piknikçiler, yavru kediyi bulunduğu yerden indirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bulunduğu yerde bir süre ilerleyen kedi kayalıklardan düştü. Düştüğü yerde kediyi arayan vatandaşlar kediyi bularak şehir merkezine götürüp karnını doyurup, veterinere götüreceklerini belirtti.

Kediyi sahiplenen Özkan Özarpacı adlı vatandaş, kedinin kayalıklardan düşmesine çok üzüldüğünü dile getirdi. Özarpacı, "Merkezden geldik. Kedi bizim aracın kaportasına sıkışmış, bizimle buraya kadar geldi. Yaklaşık 10-15 kilometre merkezden dışarıya. Sonra fark ettiğimizde kedi miyavlamaya başladı piknik alanında. Bizde kendisini tutarız diye düşündük, bizden habersiz çıkmış. Yaklaşık 3-4 metre kayalıklara tırmanmış kaç saatti onun için uğraşıyorduk sonunda yakaladık kediyi. Şimdi veterinere götürüp aç karnını doyurmayı düşünüyoruz" dedi.

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