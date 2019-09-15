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  • 15.09.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 22:41

Babasıyla 6 yıl sonra aynı kaderi paylaştı

'in Ödemiş ilçesinde  (42), direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Özdemir'in babasının da 6 yıl önce aynı yolda trafik sında öldüğü öğrenildi.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Rahmanlar Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Şirinköy yönüne seyir halinde olan Ali Özdemir'in kullandığı 35 D7642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

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