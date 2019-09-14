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  • 15.09.2019 01:54
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 01:54

Kocaeli'de devlet hastanesinin ünitesinde kimyasal madde paniği

’da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı hastanede ünitesinin tedbir amaçlı kapatılan giriş ve çıkışları tekrar açıldı.


Edinilen bilgilere göre, 'nın Altınova ilçesinde bulunan bir gemi onarım şirketinin Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. isimli 4 çalışanı, akşam saatlerinde kimyasal maddeye maruz kalarak zehirlendi. 4 işçi hemen firmaya ait olan özel ambulans ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin ünitesine getirilen işçilere ilk müdahalesi yapılırken, acil servis ünitesinin giriş ve çıkışları tedbir amacı ile kapatıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından işçiler, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait özel bir ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Yaşanan durum nedeni ile acil servis ünitesinin girişine şerit çekildi. Hastaneye gelen hastalar ise polikliniklere yönlendirildi. Acil servis ünitesinde bulunan ekipler ise kimyasal maddenin etkisinin giderilmesi için çalışma başlattı. Hastanede bulunan ekipler çalışmalarını sürdürürken, kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından hastanenin acil servis ünitesinin giriş ve çıkışları tekrar açıldı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, "Bir fabrikada kimyasal temizlik yapılırken, iki ürünün reaksiyona girmesi sonucu 4 kişi bu maddeyi soludukları için Karamürsel Devlet Hastanesine getirildi. Burada gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Buradaki tedavi tamamlandıktan sonra ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edilecekler. Sağlık durumları iyi. İzmit Seka Devlet Hastanesinde KBRN ünitesinde izolasyona alınacaklar" demişti.

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