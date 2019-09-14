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  • 14.09.2019 23:35
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 23:35

'de evinde ölü bulunmuştu! İrem'in katil zanlısı tutuklandı

'de dün evinde ölü bulunan 'nın katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İrem Ayrancı'nın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Evinde ölü bulunmuştu! Katil zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'ta bir apartmanın giriş katında ikamet eden 'nın (30), ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Evde yapılan incelemede İrem Ayrancı'nın öldürüldükten sonra cep telefonunun da gasbedildiği tespit edildi. Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Afgan uyruklu İzzetullah E'yi, (23) Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakaladı. Çobanlık yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

"PİŞMANIM" DEDİ
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin sorusu üzerine "pişmanım" dedi. İrem Ayrancı'nın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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