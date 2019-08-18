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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 08:50

'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 18 Ağustos ( 'da yağış var mı?)

Son dakika haberi... Özellikle dün 'da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlar bugün nun nasıl olacağını araştırıyor. 'den üst üste uyarılar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndne yapılan son açıklamada bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki bugün (18 Ağustos) İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? Hangi illerimizde kuvvetli yağışlar olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre 18 Ağustos hava durumu...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, 'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Karaman, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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