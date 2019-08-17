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  • 18.08.2019 07:02
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 07:30

Son dakika: Sarıyer'de minibüs denize düştü: 6 yaralı

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan iki kişiye çarpan ve ardından denize düşen minibüs sulara gömüldü. 4 kişinin içinde olduğu minibüs ve 2 balıkçı marina görevlileri tarafından denizden çıkarıldı. 6 kişinin yaralandığı da balık tutan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza gece 03.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Furkan H. idaresindeki 34 M 2066 plakalı minibüs sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sahile girdi.

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