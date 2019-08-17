Son dakika: Sarıyer'de minibüs denize düştü: 6 yaralı

Kaza gece 03.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Furkan H. idaresindeki 34 M 2066 plakalı minibüs sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sahile girdi.
Kaza gece 03.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Furkan H. idaresindeki 34 M 2066 plakalı minibüs sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sahile girdi.
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