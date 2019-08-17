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  • 17.08.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 23:13

Son dakika: 'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

'da kontrolden çıkan araç baraja uçtu; 5 kişi baraj sularına kapıldı. Sulara kapılan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kayıp 4 kişi için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hasankadı beldesi mevkisinde meydana geldi. Kaygan yol ve yağışla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç Kışla barajına uçtu.

Bölgeye , 112, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunduğu tahmin edilen 5 kişi için baraj sularında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla sulara kapılan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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