ABD'nin New York kentine 6 yıl önce çalışmak için giden Çukurcalı Ramazan Deniz, burada Aliona Zabrian ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Zabrian ve Deniz, evlenmeye karar verdi. New York'ta nikah yapan Aliona Zabrian ile Ramazan Deniz, düğünlerini ise damadın memelketi olan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirmeyi planladı.