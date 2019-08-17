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  • 17.08.2019 23:10
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 23:10

'den 'ya gelin geldi

vatandaşı (32), aşık olduğunu (38) ile evlendi. Çift için 'nin ilçesinde yörenin gelenek ve göreneklerine göre 2 gün, 2 gece süren dillere destan bir düğün töreni gerçekleştirildi.

ABD'nin New York kentine 6 yıl önce çalışmak için giden Çukurcalı Ramazan Deniz, burada Aliona Zabrian ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Zabrian ve Deniz, evlenmeye karar verdi. New York'ta nikah yapan Aliona Zabrian ile Ramazan Deniz, düğünlerini ise damadın memelketi olan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirmeyi planladı.

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