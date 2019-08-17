Bu acıya yürek dayanmaz! Bir an olsun yanından ayrılmadılar

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte 6 yıl önce Adana'ya gelen İbrahim Merri (18), annesi Suphiye ve babası Ahmed ve kardeşleri ile birlikte Seyhan Baraj Gölü kenarına pikniğe geldi.

Bir süre sonra hava çok sıcak olduğu için Merri serinlemek için göle girdi. Ancak Merri yüzerken birden batmaya başladı. Merri'nin yardım istemesi üzerine önce yakınları şaka yaptığını zannetti ancak ciddi olduğunu fark edince hemen göle girip kurtarmaya çalışsa da kendileri de boğulma tehlikesi atlattı.

Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra olay yerine su altı polisi geldi. Dalgıç polisler gencin boğulduğu yerde göle girerek arama başlattı. Yapılan aramada bir süre sonra genç bulunarak botla kıyıya çıkartıldı.