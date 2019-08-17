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  • 17.08.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 09:20

Askerlerin silahla şakalaşması kötü bitti

’da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda nöbetten dönen jandarma er E.B. (20),silahla şakalaştığı sırada arkadaşı Y.A.'yı (20) kazayla başından vurdu. Ağır yaralanan Y.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Askerlerin silahla şakalaşması kötü bitti

Olay, 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi'nde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Nöbeti bittikten sonra koğuşa gelen jandarma er E.B., iddiaya göre koğuşta bulunan arkadaşı Y.A.'ye silahını doğrultarak şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun Y.A.'nın başına isabet etti.

DURUMU AĞIR
Kanlar içerisinde yere yığılan Y.A., ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.B., ise gözaltına alındı. Ameliyata alınan Y.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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