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  • 16.08.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 11:49

'da kabusu! Hastaneye gittiğinde ikinci bir şok yaşadı...

'nın Alaşehir ilçesinde elini sokan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı. Kırkayağın elini soktuktan sonra gözden kaybolduğunu düşünen adam sabaha kadar kaldığı hastaneden taburcu edilecekken kırkayağın gömleğinin içinde olduğunu fark edince büyük bir panik yaşadı.

Kırkayak kabusu! Hastaneye gittiğinde ikinci bir şok yaşadı...

'nın Alaşehir ilçesinde kırkayağın elini sokması sonucu hastanede gözlem altına alınan (74), taburcu edileceği sırada kırkayağın hala üzerinde olduğunu gördü. Hayvanın tekrar sokmadığı belirlenince Erbaş, taburcu edildi.

İlçeye bağlı Soğuksu Mahallesi Mektep Caddesi'nde yaşayan Mehmet Erbaş'ı, geçen çarşamba günü evinin önünde oturduğu sırada, yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki elinden soktu. Zehrini Erbaş'ın elinin üzerine bırakan kırkayak, gözden kayboldu. Acılar içinde kıvranan Erbaş, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gözlem altına alınan Erbaş, sabah taburcu edilecekken, ilginç bir olay yaşandı. Serumu çıkartılan Erbaş'ın yataktan kalkacağı sırada, kızı Zeynep Erbaş, babasının karın boşluğunda ve gömlek düğmelerinin arasındaki kırkayağı fark etti. Mehmet Erbaş, kırkayağı yere düşürüp, üzerine basarak öldürdü. Durum hastane personeline bildirildi. Yapılan kontrolde kırkayağın tekrar sokmadığı belirlenince, Erbaş taburcu edildi.

Mehmet Erbaş, "İlk kez böyle bir olay yaşadım. Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında bu tür tehlikelere karşı uyanık olmalarını öneriyorum" dedi.

Veteriner Hekim Ümit Sönmez ise, kırkayak, akrep veya arı gibi böcek sokmalarının yarattığı tehlikeye değinerek, "Yaz aylarında çoğalıyorlar. Sokma durumlarında bir an önce tedavi uygulanmalıdır, aksi halde öldürebilir" diye konuştu.

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