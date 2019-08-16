Manisa Turgutlu'da belediye işçisi Durmuş Uğur, bankta unutulan çantayı fark etti. Çantadaki 200 bin lira, 3 bin euro ve 500 dolar ile 1.5 milyon liranın üzerinde yazılmış çekleri gören Uğur, çantayı amirlerine verdi. Çantanın, akaryakıt istasyonları bulunan Mahsun Örge'ye ait olduğu belirlendi.
Çanta, Örge'ye teslim edildi. Örge, Uğur'a bir miktar para vermek istedi. Uğur ise "Görevimi yaptım" diyerek reddetti.
Uğur'a örnek davranışından dolayı onur belgesi verildi.
Çanta, Örge'ye teslim edildi. Örge, Uğur'a bir miktar para vermek istedi. Uğur ise "Görevimi yaptım" diyerek reddetti.
Uğur'a örnek davranışından dolayı onur belgesi verildi.
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