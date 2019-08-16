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Manisa'da belediye işçisi Durmuş 'dan örnek davranış

İnsanlığın 'Uğur’u
Manisa Turgutlu'da belediye işçisi Durmuş , bankta unutulan çantayı fark etti. Çantadaki 200 bin lira, 3 bin euro ve 500 dolar ile 1.5 milyon liranın üzerinde yazılmış çekleri gören Uğur, çantayı amirlerine verdi. Çantanın, akaryakıt istasyonları bulunan Mahsun Örge'ye ait olduğu belirlendi.



Çanta, Örge'ye teslim edildi. Örge, Uğur'a bir miktar para vermek istedi. Uğur ise "Görevimi yaptım" diyerek reddetti.



Uğur'a örnek davranışından dolayı onur belgesi verildi.


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