Damat katliamı

Antalya'da yaşayan Bayram D, ayrı yaşadığı eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş ile konuşmak üzere Isparta'daki köye geldi. İkilinin yaşadığı eve gitti. Aralarında tartışma çıktı. Gözü dönen damat; eşi, kayınpederi ve kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'e tabancayla ateş etti. Cani, olayın ardından kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, çalışmanın ardından damat Bayram D.'yi 40 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Asiye Aydoğmuş
Ayşe Adıgüzel
Orhan Aydoğmuş
Asiye Aydoğmuş
Ayşe Adıgüzel
Orhan Aydoğmuş
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