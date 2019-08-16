Kabus! Şişli’de uyurgezer genç, 4’üncü kattan düştü...

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de yaşandı. Uyurgezer 16 yaşındaki Rıza Buğra S. 4'üncü kattan düştü. Elektrik tellerine takılarak, yere çakıldı. Gencin düştüğünü gören ailesi ve komşuları büyük korku ve panik yaşadı. Rıza Buğra S. otomobille en yakın hastaneye kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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