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Kabus! Şişli’de uyurgezer genç, 4’üncü kattan düştü...

’de uyurgezer genç, 4’üncü kattan düştü. O anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde 'de yaşandı. Uyurgezer 16 yaşındaki Rıza Buğra S. 4'üncü kattan düştü. Elektrik tellerine takılarak, yere çakıldı. Gencin düştüğünü gören ailesi ve komşuları büyük korku ve panik yaşadı. Rıza Buğra S. otomobille en yakın hastaneye kaldırıldı.



Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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