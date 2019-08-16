İstanbul'daki adalarda fayton terörü bitmek bilmiyor. Son olarak Büyükada'da yıllardır tartışılan atlı fayton sorununa halen bir çözüm bulunamazken, atlı fayton işkenceleri yürekleri burktu. Birçok at, zorlanma nedeniyle telef oldu. Ancak faytoncuların daha fazla para kazanmak uğruna zorladıkları atlar sıcağında etkisiyle baygınlık geçirmesine herkes seyirci kaldı. Bu örneklerden biri de dün Büyükada'da çekildi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde faytona bağlanan bir atın yorgunluktan yere düştüğü ve zorla kaldırılarak tekrar çalışmaya zorlandığı görüldü. Faytoncunun uzun uğraşlar sonucu ayağa kaldırabildiği at ile tekrar yoluna devam etmesi ise yaşanan şiddetin boyutunu tekrar gözler önüne serdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI:
Faytoncular insan olduklarını iddia ediyor ya, üzüldüğüm konu bu.
Bunlar insan değil gerçekten.
Katillere "ne iş yapacaksın?" diye sormuşlar. Onlar da hiç düşünmeden "faytonculuk" demiş.
Yetkililere çağrım var. Bu katliama, işkenceye son verin...
HANDE YENER İSYAN ETTİ
TEKME TOKAT KAVGA
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan kavgada ortalığın savaş alanına döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada 8 kişi yaralandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI:
Faytoncular insan olduklarını iddia ediyor ya, üzüldüğüm konu bu.
Bunlar insan değil gerçekten.
Katillere "ne iş yapacaksın?" diye sormuşlar. Onlar da hiç düşünmeden "faytonculuk" demiş.
Yetkililere çağrım var. Bu katliama, işkenceye son verin...
HANDE YENER İSYAN ETTİ
TEKME TOKAT KAVGA
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan kavgada ortalığın savaş alanına döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada 8 kişi yaralandı.
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